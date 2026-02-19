Receita Federal demite auditor suspeito de acessar dados de parente de Gilmar Mendes

Ricardo Mansano foi demitido de um cargo de chefia; ele exercia a função de substituto eventual do chefe da equipe de gestão do crédito tributário e do direito creditório da Delegacia da Receita em Presidente Prudente (SP)

Reprodução Receita Federal



A Receita Federal demitiu de um cargo de chefia o auditor fiscal Ricardo Mansano após ele ter se tornado alvo de uma investigação por suspeita de ter acesso indevidamente os dados fiscais de uma ex-enteada do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (19). Ele exercia a função de substituto eventual do chefe da equipe de gestão do crédito tributário e do direito creditório da Delegacia da Receita em Presidente Prudente (SP).

Mansano foi um dos quatro alvos de uma operação determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, para apurar supostos acessos indevidos a dados fiscais de ministros da Corte e seus familiares. Como mostrou o Estadão, ele chegou a admitir aos investigadores que acessou os dados por “acidente” ao acreditar se tratar de uma outra pessoa. Ele foi alvo de busca e apreensão determinada por Moraes e submetido ao uso de tornozeleira eletrônica, além de ter sido afastado de suas funções públicas.

Em nota divulgada nesta quinta, a defesa de Mansano negou seu envolvimento com irregularidades. “A defesa reafirma a idoneidade do servidor, profissional de reputação ilibada, que ao longo de anos de atuação junto à Receita Federal do Brasil, jamais respondeu a qualquer falta funcional”, afirmaram as advogadas Marianna Chiabrando e Camilla Chiabrando. Na manifestação, elas também afirmaram que não tiveram acesso à investigação e por isso não poderiam comentar os detalhes do caso.

*Estadão Conteúdo