Renan Bolsonaro cospe água na cara da mãe, que esclarece: ‘Meu filho me respeita’

Filho de Jair Bolsonaro publicou vídeo reproduzindo brincadeira da rede social TikTok e foi alvo de críticas

TikTok/Reprodução Renan Bolsonaro publicou vídeo no TikTok



Um vídeo publicado por Renan Bolsonaro, filho mais novo de Jair Bolsonaro, na rede social TikTok, causou polêmica nesta segunda-feira, 5. Nas imagens, Renan aparece ao lado da mãe, Ana Cristina Valle, reproduzindo uma brincadeira da plataforma. Ele pede para que ela imite o som de alguns animais e, ao questionar qual o som que a baleia faz, cospe água de um copo que segurava no rosto da mãe, que reage à brincadeira com tapas. As imagens logo tomaram as redes sociais e fizeram com que o nome de Renan Bolsonaro ficasse entre os tópicos mais comentados do Twitter. A maior parte das pessoas criticou a ação.

Após a repercussão do ocorrido, Ana Cristina publicou um vídeo ao lado de Renan no Instagram dele, negando que ele tenha cuspido na cara dela. A ex-mulher de Bolsonaro afirmou que aquilo era só uma brincadeira feita pelos dois em um momento de pandemia. “Levou uns bons tapas, mas foi água que ele jogou na minha cara porque eu não sabia o som da baleia”, disse, reclamando da repercussão do caso na mídia. “Meu filho me respeita muito, ele jamais cuspiria na minha cara”, esclareceu. O filho mais novo de Bolsonaro pediu desculpas à mãe antes de encerrar o vídeo.