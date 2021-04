Oficial da Marinha dos EUA é morto após realizar tiroteio que feriu duas pessoas

Depois de cometer o crime, o suspeito dirigiu por cerca de dez minutos até uma base militar do Exército, onde ele mesmo acabou sendo baleado; motivação do crime ainda está sendo investigada

Reprodução Riverside Technology Park O tiroteio aconteceu por volta das 8h20 do horário local no Riverside Technical Park, na cidade de Frederick



Um oficial do hospital da Marinha dos Estados Unidos, de 38 anos, foi morto no estado de Maryland nesta terça-feira, 6, após realizar um tiroteio que deixou duas pessoas em estado de saúde crítico. O crime aconteceu por volta das 8h20 do horário local no centro empresarial Riverside Technical Park, na cidade de Frederick, onde foram encontrados dois homens com ferimentos à bala que tiveram que ser levados de helicóptero para receber atendimento médico em Baltimore. De lá, o autor dos disparos dirigiu por cerca de dez minutos até a Base Militar de Fort Detrick do Exército dos Estados Unidos, onde ele mesmo acabou sendo baleado e morto. A Polícia de Frederick ainda não confirmou a identidade do suspeito e das vítimas, mas aconselhou a população a evitar a região.