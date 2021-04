Após ser demitido, ex-funcionário invade Walmart com carro e destrói loja nos EUA

Lacy Cordell Gentry, de 32 anos, acelerou contra a fachada e seguiu dirigindo pelo interior do edifício; ninguém ficou ferido porque o ataque aconteceu antes do horário de abertura

Reprodução Twitter SusannaWCOC9 O Walmart não especificou os motivos que levaram à demissão de Lacy Cordell Gentry, que atacou uma loja da rede com um carro



Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira, 3, por usar um carro para invadir e destruir uma loja da rede Walmart na cidade de Concord, na Carolina do Norte, onde ele costumava trabalhar. O suspeito, que foi identificado como sendo Lacy Cordell Gentry, de 32 anos, estaria furioso por ter sido demitido em fevereiro desse ano. Ele acelerou contra a fachada e seguiu dirigindo no interior da loja de departamento, quebrando diversos produtos que faziam parte do estoque. Felizmente, ninguém ficou ferido, já que o ataque ocorreu às 6h, antes da abertura da unidade. Os poucos funcionários que já estavam no edifício foram evacuados. O Walmart permanecerá fechado enquanto a polícia investiga o caso, de acordo com a emissora de televisão norte-americana WCNC. Outro veículo de comunicação dos Estados Unidos, a WSOC, afirmou que Gentry foi acusado de “agressão com uma arma mortal” contra um funcionário do governo norte-americano, invasão a domicílio e outras queixas relacionadas a danos de propriedade. No entanto, ele já possuía passagens na polícia por crimes que não foram revelados à imprensa.