Homem é preso por tentar invadir o STF e planejar ataque violento à Corte

Na residência do suspeito, polícia encontrou ameaças a ministros, bilhetes que detalhavam ação contra o Supremo e materiais que poderiam ser utilizados na fabricação de uma bomba caseira

Um homem de 52 anos foi detido pela Polícia Civil do Distrito Federal sob a acusação de planejar um ataque ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é suspeito de ter tentado invadir a sede do tribunal e de ter ameaçado tanto servidores quanto ministros da Corte. Durante a operação policial, o indivíduo resistiu à prisão e desobedeceu às ordens dos agentes. Na residência do suspeito, os policiais encontraram diversos itens que levantaram suspeitas sobre suas intenções. Entre os objetos estavam bilhetes que indicavam planos violentos, além de materiais que poderiam ser utilizados na fabricação de uma bomba caseira. Também foram apreendidos um celular, um computador e um casaco da Polícia Militar do DF.

A investigação em andamento revelou que o homem havia feito várias ameaças direcionadas a ministros do STF, o que aumentou a gravidade da situação. As autoridades estão analisando o conteúdo dos dispositivos eletrônicos apreendidos para entender melhor suas intenções e possíveis conexões com outros indivíduos.

Esse caso levanta preocupações sobre a segurança dos membros do Judiciário e a proteção das instituições democráticas no Brasil. A Polícia Civil continua a apurar os fatos e a coletar evidências que possam esclarecer a motivação por trás das ameaças e do plano de ataque.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA