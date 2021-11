Rio de Janeiro mantém obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes fechados

Em decreto sancionado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira, 12, a capital fluminense mantém a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em espaços fechados. A regra esteve em discussão nesta semana por causa da recomendação do comitê científico da cidade, que havia afirmado ser possível flexibilizar o uso de máscaras em ambientes internos após o município atingir 75% da população totalmente vacinada, com duas doses ou dose única, contra o novo coronavírus. De acordo com o Painel Rio Covid-19, a cidade atingiu a faixa de 73% de imunizados na manhã desta sexta. Além dos estabelecimentos, o decreto vale também para os transportes públicos do Rio. “Considerando as análises da situação epidemiológica da Covid-19 no município, realizadas pelo Centro de Operações de Emergência, fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados e em transportes públicos”, aponta o decreto, que já está em vigor.