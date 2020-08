Rio de Janeiro: Confrontos no Morro do São Carlos deixam 2 mortos e 6 feridos

Para fugir da polícia, traficantes invadiram duas casas e fizeram reféns durante essa quinta-feira, 27

VANESSA ATALIBA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Polícia Complexo do São Carlos, no Rio de Janeiro



Desde a noite desta quarta-feira, 26, os moradores do Morro do São Carlos, no bairro do Estácio, zona central do Rio de Janeiro, sofrem com intensa troca de tiros entre facções rivais. Segundo a plataforma digital ‘Fogo Cruzado’, que analisa os dados da violência armada na capital carioca, houve novos registros de tiro as 12h26 desta quinta-feira. Na noite de ontem, Ana Cristina da Silva foi morta após ser atingida por tiros de fuzil na cabeça e na barriga enquanto tentava proteger seu filho de 3 anos.

De acordo com a Polícia Militar, três pessoas ficaram feridas e deram entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA) na noite de ontem. Um policial do Choque também se feriu depois que criminosos atacaram os policiais do 5º Batalhão no cerco do Catumbi e do Batalhão de Choque na região das comunidades Mineira e São Carlos. Segundo a corporação, o policiamento nos bairros de Catumbi, Estácio e Rio Comprido foi reforçado devido ao “ intenso confronto entre criminosos rivais”. Outros três suspeitos também foram baleados e estão sob custódia da polícia no Hospital Souza Aguiar.

Dois sequestros também aconteceram durante o dia nas proximidades do Morro do São Carlos. No início da manhã um grupo de três homens invadiu um condomínio e fez uma família refém. O sequestro acabou por volta de 7h após intervenção do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Um suspeito foi morto e os dois comparsas foram feridos. Já durante a tarde, a Polícia Militar prendeu mais quatro homens que faziam uma mulher refém em um sobrado na rua Maia Lacerda, um fuzil foi apreendido na ação. Ambos sequestros aconteceram quando os bandidos tentavam se esconder da polícia. Nas redes sociais moradores filmaram os momentos de tensão da madrugada:

Meu coração ficou apertado com esse vídeo:

Moradores do São Carlos tendo que gritar pra avisar que estão subindo o morro Será que algum dia morador vai poder ir pra casa sem correr risco de ser baleado!? pic.twitter.com/5cbnaihLEH — Se fala hãnê, se escreve Anne (@annecarsa) August 27, 2020