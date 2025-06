Rio Grande do Sul libera R$ 60 milhões para cidades afetadas por chuvas intensas

Dessa quantia, R$ 30 milhões serão direcionados ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), enquanto os outros R$ 30 milhões serão disponibilizados para as prefeituras que formalizarem a declaração de emergência

O governo do Rio Grande do Sul anunciou a liberação de R$ 60 milhões para auxiliar as cidades que sofreram com as intensas chuvas. O governador Eduardo Leite fez o comunicado após uma reunião com prefeitos de 25 municípios afetados pela situação climática adversa. Dessa quantia, R$ 30 milhões serão direcionados ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), enquanto os outros R$ 30 milhões serão disponibilizados para as prefeituras que formalizarem a declaração de emergência. Até o momento, 98 dos 497 municípios do estado relataram danos significativos.

Leite também informou que cada município que declarar estado de emergência receberá um repasse inicial de R$ 100 mil, com a possibilidade de aumento desse valor, dependendo da gravidade dos danos apresentados. Essa medida visa garantir um suporte rápido e eficaz às localidades mais afetadas. A Defesa Civil do estado já registrou 4.011 pessoas desalojadas e 2.005 desabrigadas em decorrência das chuvas. Além disso, a situação resultou em pelo menos três mortes e uma pessoa desaparecida. O município de Jaguari, em resposta à crise, declarou estado de calamidade pública, enquanto outros oito municípios optaram por declarar situação de emergência.

