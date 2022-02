Rodízio de veículos é suspenso em SP até sexta-feira após acidente em obra do metrô

Ação foi tomada para mitigar os danos causados pela abertura de uma cratera na Marginal Tietê

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Parte da via local desabou devido a ruptura de canos da Sabesp



O acidente na obra da Linha 6 – Laranja do metrô nesta terça-feira, dia 1º, fechou a via local da Marginal Tietê, sentido rodovia Ayrton Senna, e irá influenciar no trânsito de veículos na cidade durante a semana. Na madrugada desta terça, a Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, anunciou que rodízio municipal de veículos, o rodízio de caminhões e as zonas máximas de restrição de caminhões e fretados estão suspensos na capital até a sexta-feira, dia 4. Uma cratera se abriu na pista e aumentou de tamanho durante o dia, até que toda a via local precisou ser fechada. Somente a via expressa está liberada para os veículos.