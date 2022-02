Eduardo Bolsonaro afirma que irá se filiar ao PL em março

Deputado afirma que irá seguir os passos do pai, o presidente Jair Bolsonaro, assim que a janela partidária abrir

Reprodução / Twitter / @BolsonaroSP Eduardo Bolsonaro seguirá o pai e se filiará ao PL. comandado por Valdemar da Costa Neto



O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que irá seguir os passos do pai, o presidente Jair Bolsonaro, e se filiar ao PL em março. Em postagem nas redes sociais, Eduardo negou as especulações de que poderia ir para um partido diferente do pai e disse que espera apenas a abertura da janela para mudança partidária, o que ocorrerá em março, para realizar a troca. O parlamentar ainda garantiu que outros apoiadores do presidente farão o mesmo movimento. “Vamos somar forças para o projeto que põe o Brasil acima de tudo“, completou o deputado, acrescentando uma foto em que aparece ao lado de Valdemar da Costa Neto, principal líder do PL e condenado no escândalo do Mensalão durante o primeiro governo Lula.

Alguns têm especulado que eu poderia ir para um partido diferente do Presidente @jairbolsonaro A janela para mudança partidária de deputados será em março e vários bolsonaristas irão também. Vamos somar forças para o projeto que põe o Brasil acima de tudo🇧🇷@plnacional_ pic.twitter.com/wnUj4X2Zw2 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 1, 2022

Bolsonaro se filiou ao PL em novembro de 2021, após idas e vindas. Depois que saiu do PSL por desentendimentos com o líder da legenda, Luciano Bivar, o presidente tinha a intenção de fundar um partido próprio, o Aliança Pelo Brasil, que acabou não reunindo o número de assinaturas necessárias para se tornar real a tempo de disputar a eleição. Assim, Bolsonaro precisou buscar outro partido para disputar um novo mandato. Ele chegou a ficar próximo de outras legendas, mas as conversas evoluíram com o PL de Costa Neto – não sem problemas: a primeira data anunciada para o evento de filiação do presidente teve que ser adiado por divergências dele com o líder do partido sobre candidaturas nos Estados, que acabaram superadas.