Rodovia Rio-Santos registra tráfego intenso na Quarta-Feira de Cinzas

A Rodovia Rio-Santos (BR-101) apresenta um tráfego intenso nesta Quarta-Feira de Cinzas, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal. Em contraste, as demais rodovias federais estão com fluxo normal. A concessionária Ecoponte também relatou que a travessia na Ponte Rio-Niterói está fluindo bem, com um tempo estimado de 13 minutos. A expectativa é de que o movimento na Rodovia Rio-Santos continue elevado nos próximos dias, especialmente na quinta-feira (6), sexta-feira (7) e na segunda-feira (10).

A previsão é de que mais de 140 mil veículos circulem diariamente, com os horários de maior congestionamento ocorrendo entre 5h e 6h e das 14h às 16h. No que diz respeito ao transporte aéreo, o Aeroporto Internacional do Galeão informou que suas operações estão normais, sem registros de atrasos ou cancelamentos. Durante o período de carnaval, a movimentação de passageiros é estimada em 674 mil.

Além disso, o Aeroporto Santos Dumont também teve um aumento significativo no fluxo, com a Infraero prevendo 104,6 mil passageiros e 865 voos programados. Esse número representa um crescimento de 38% em comparação ao ano anterior, 2024, evidenciando a recuperação do setor aéreo após os desafios enfrentados nos últimos anos.

