Rodovias de SP registram lentidão em saída para o feriado; expectativa é receber 3 milhões de veículos

Vias que ligam a capital paulista ao interior e ao litoral registram pontos de lentidão causados pelo excesso de veículos

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Estrada, trânsito, rodovia



As principais rodovias do Estado de São Paulo registraram lentidão na noite desta sexta-feira, 29. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a estimativa é de que 3 milhões de veículos circulem pelas vias que ligam a capital ao interior e ao litoral durante o feriado do dia 2 de novembro. Na rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, o tempo encoberto com neblina se aliou ao excesso de veículos para provocar lentidão entre o km 36 e o km 43. No corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, que é administrado pelo Ecopistas, foi registrada lentidão entre os km 26 e o km 28 no sentido interior. Na Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, mesmo com a neblina e a garoa, não foi registrado nenhum ponto com lentidão. Na Anhanguera, foram registrados pontos críticos, incluindo o trânsito congestionado entre os km 18 e km 22 e os km 52 e km 61. Na Bandeirantes, por sua vez, não foram registrados grandes problemas até o momento. A Castello Branco também registrou tráfego lento no sentido interior, entre o km 19 e o km 28.