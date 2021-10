Preço da gasolina sobe 3,1% e chega a R$ 7,889

Valor do etanol subiu 3,9% e chegou a R$ 5,066, segundo pesquisa semanal da ANP

MIGUEL NORONHA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Preço dos combustíveis voltou a subir nesta semana



O preço da gasolina nos postos subiu 3,1% nesta semana, de acordo com a pesquisa semanal de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis). Alguns postos no Rio Grande do Sul já estão vendendo o produto por R$ 7,889. Segundo a agência, o preço médio do litro de gasolina comum no Brasil chegou a R$ 6,562, um recorde desde que a ANP iniciou a pesquisa, em 2002. Além disso, o valor do diesel subiu 4,5%, com média de R$ 5,211 por litro. Já o etanol subiu 3,9% e chegou a R$ 5,066.

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), formado por representantes das secretarias de Fazenda dos 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal, aprovou nesta sexta-feira, 29, por unanimidade, o congelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado sobre os combustíveis por 90 dias. Segundo o Ministério da Economia, “o objetivo é colaborar com a manutenção dos preços nos valores vigentes em 1º de novembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022”.