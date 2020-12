Rose Miriam tem direito à herança de Gugu? Veja qual foi a decisão de ‘O Júri’

Em novo programa da Jovem Pan, participantes debatem sobre assuntos polêmicos e chegam a um veredito sobre o caso

Reprodução

Nesta quinta-feira, 10, estreou o novo programa da Jovem Pan, ‘O Júri‘, que tem como objetivo trazer pessoas comuns para debater os assuntos mais quentes da atualidade e entrar em acordo por um veredito. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 22h30 (horário de Brasília), no Youtube da Jovem Pan Entretenimento e também na Panflix. Na abertura, André Vasco comandou um júri formado de três homens e três mulheres para debater: Rose Mirim, ex-companheira e mãe dos filhos de Gugu Liberato, tem direito à herança de R$ 1 bilhão do apresentador? Rose Miriam entrou na Justiça para reconhecer a união estável que tinha com Gugu e quer receber 50% da herança, ao qual hoje não tem direito a nada. Karolina Issa, assistente financeira, ficou ao lado de Rose Miriam e acredita que “ela tem mais do que direito a receber o dinheiro”. Rafa Vieira, apresentador do ‘De Férias Com o Ex’, também fez parte do grupo a favor da enfermeira. A influenciadora Bifão também acredita que Rose deveria receber uma parte, mas não tudo o que ela está requerendo.

Felipe Assis Brasil, ator e consultor, pontuou a sexualidade de Gugu Liberato e disse que Rose Miriam ganhou dinheiro para ser mãe dos filhos de Gugu e que ela não deveria receber a herança pela família não reconhecê-la. “É difícil contestar o testamento de um morto”. Ele foi o mais incisivo contra a nova divisão do dinheiro do apresentador. Felipe Braga, publicitário, acredita que a questão sentimental não pode entrar na questão e Nawany Diniz, modelo, disse que era um direito de Gugu de escolher os sobrinhos, a mãe e os filhos para receber a herança. Após muita discussão e mudanças de opinião, o placar fechou em 4 a 2 contra a a ex-companheira de Gugu. E o que você acha sobre o caso?

Confira na íntegra toda a discussão de ‘O Júri’: