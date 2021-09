Saiba o que é terapia-alvo e como ela ‘desliga os interruptores’ do câncer de pulmão

‘A doença tem várias vias ativadas, é preciso descobrir qual delas o tumor utiliza’, detalha pesquisador do Inca e do Instituto COI

National Cancer Institue/Unsplash A partir de exames detalhados, é possível saber qual gene foi alterado pelo câncer



Imagine dez interruptores ligados e uma única lâmpada que precisa ser apagada naquele momento. E é preciso acertar qual tomada vai apagar essa lâmpada. Esse exemplo é para mostrar como funciona uma terapia-alvo para o câncer de pulmão, que causa a morte de mais de 30 mil pessoas todos os anos somente no Brasil, segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer). Considerando que a doença tem até dez mutações — espécies de subtipos —, buscar o alvo para o melhor resultado do tratamento é fundamental.

Como é definido o melhor medicamento-alvo para agir no combate ao câncer de pulmão? São feitos exames bem detalhados para descobrir qual gene está alterado. E, a partir daí, é definido qual será o alvo e, consequentemente, o tratamento. “O comprimido vai agir especificamente naquela via onde está a mutação. Como se fossem dez interruptores, mas você precisa desligar somente o de uma lâmpada específica. Assim funciona o câncer. Ele tem várias vias ativadas e é preciso descobrir qual delas o tumor utiliza. Você vai naquele interruptor e desliga”, detalha o médico oncologista Luiz Henrique Araújo, pesquisador do Inca e do Instituto COI (Centro de Oncologia Integrado).

Novos casos

É importante conscientizar a população sobre o câncer de pulmão, as formas de prevenção, a importância do diagnóstico precoce e os tipos de tratamento. No Brasil, dados do INCA apontam 30.200 novos casos (17.760 em homens e 12.440 em mulheres) anualmente. Parar de fumar, alerta Araújo, é a maneira mais eficaz de se prevenir. A Amgen Brasil apoia ações que ampliam o conhecimento sobre o câncer de pulmão. Para saber mais sobre o tema, acompanhe os boletins da empresa no Spotify, Deezer e demais plataformas de áudio. Quem tem a assistente virtual Alexa também pode acessar os conteúdos. Basta dar a voz de comando: “Alexa, Toque Boletim Saúde Jovem Pan”.

Ouça a nona edição do Boletim de Saúde Jovem Pan