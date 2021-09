Você sabia que há mais de um tipo de câncer de pulmão? Saiba como indentificá-los

Mutações na célula permitem diferenciar os subtipos da doença e, assim, tratá-la de maneira personalizada; ‘Brasil avançou bastante na questão dos testes moleculares’, celebra especialista

National Cancer Institute/Unsplash É possível diferenciar os tipos de tumores a partir das mutações genéticas nas células



Entre os principais tipos de câncer, o de pulmão é terceiro mais frequente — o mais incidente em homens e o terceiro em mulheres. Diagnósticos tardios, agressividade da doença e as barreiras de acesso ao tratamento explicam sua letalidade. Com as descobertas genéticas apontando para mutações (alterações no DNA das células), a medicina concluiu que o câncer de pulmão não é uma doença única, uma vez que se comporta e responde às terapias de diversas maneiras. Importante destacar que o conhecimento dessas mutações permite identificar subtipos de câncer de pulmão — como se fossem seus sobrenomes — e tratá-lo de forma personalizada. O ganho para isso é duplo: além de mais eficácia, o paciente tem melhor qualidade de vida.

“As mutações genéticas diferenciam alguns tipos de tumores de pulmão e podem direcionar o tratamento. Felizmente, o Brasil avançou bastante na questão dos testes moleculares para identificar tais mutações, inclusive no acesso. É viável que os pacientes tenham essas testagens no país, inclusive por meio de programas que ajudam a custear”, explica o médico oncologista Luiz Henrique Araújo, pesquisador do Inca (Instituto Nacional do Câncer) e do Instituto COI (Centro de Oncologia Integrado).

Novos casos

É importante conscientizar a população sobre o câncer de pulmão, as formas de prevenção, a importância do diagnóstico precoce e os tipos de tratamento. A doença causa a morte de mais de 30 mil pessoas todos os anos, somente no Brasil, segundo o Inca. No Brasil, dados do instituto apontam 30.200 novos casos (17.760 em homens e 12.440 em mulheres) anualmente. Parar de fumar, alerta Araújo, é a maneira mais eficaz de se prevenir contra o câncer de pulmão. A Amgen Brasil apoia ações que ampliam o conhecimento sobre o câncer de pulmão. Para saber mais sobre o tema, acompanhe os boletins da empresa no Spotify, Deezer e demais plataformas de áudio. Quem tem a assistente virtual Alexa também pode acessar os conteúdos. Basta dar a voz de comando: “Alexa, Toque Boletim Saúde Jovem Pan”.

Ouça a sétima edição do Boletim de Saúde Jovem Pan