Brasil registra recorde de mortes na pandemia com 1.910 óbitos

Segundo o CONASS, recorde pertencia ao dia 7 de janeiro, quando foram contabilizadas 1.841 mortes pela doença

Marcelo Fonseca/Estadão Conteúdo País vive momento crítico da pandemia, com o esgotamento de leitos de UTI na maioria dos estados



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.910 mortes causadas pela Covid-19, batendo o recorde de óbitos diários na pandemia. Até então, o dia com mais mortes havia sido 7 de janeiro, quando foram contabilizados 1.841 mortos. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) nesta quarta-feira, 3, mostrando que, com as novas mortes, o total de vítimas fatais da pandemia chegou a 259.271, sendo o segundo maior número do mundo, superado apenas pela quantidade de mortos dos Estados Unidos. No mesmo período, foram registradas 71.704 novos casos de Covid-19, aumentando o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes para 10.718.630 desde o início da pandemia. No momento são utilizados duas bases de dados principais para contabilizar os casos: a do CONASS e a do Consórcio de Veículos de Imprensa, que costumam apresentar dados diferentes. Na última terça, o consórcio apontou que o Brasil teve 1.726 mortes causadas pela Covid-19, sendo, até então, o dia mais letal da pandemia.

#PainelConass Covid-19

Data: 03/03/2021, 18h Casos

• 71.704 no último período

• 10.718.630 acumulados Óbitos

• 1.910 no último período

• 259.271 óbitos acumulados Mais informações: https://t.co/ZjV7hqzyQ0 — CONASS (@ConassOficial) March 3, 2021

Os números comprovam que o país vive o auge da pandemia de Covid-19. Também nesta quarta-feira, o governo do Estado de São Paulo, que é o mais atingido pela pandemia, decretou retorno de todas as cidades à fase vermelha, onde apenas serviços essenciais podem funcionar. Além disso, o toque de recolher foi estendido, e deverá vigorar das 20h às 5h. Segundo a Fiocruz, 18 Estados e o Distrito Federal estão com a taxa de ocupação de leitos de UTI superior a 80%. O Ministério da Saúde também informou, nesta quarta, que irá adquirir todas as doses disponíveis da vacina da Pfizer contra a Covid-19.