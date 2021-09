Doria recebe alta após passar por cirurgia para tratar hérnia inguinal

Informação foi confirmada através de boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado

BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Governador deverá seguir repouso domiciliar



O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), recebeu alta do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 3. A informação foi confirmada através de boletim médico divulgado pelo próprio hospital. O governador havia sido internado para ser submetido à uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal direta. O boletim é assinado pelos doutores Sidney Klajner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, e Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein. De acordo com o boletim, após deixar o hospital, Doria deve seguir com repouso domiciliar. Mais cedo, Doria havia utilizado as redes sociais para afirmar que a cirurgia ocorreu normalmente e que ele estava bem. “Obrigado a todos pelas palavras de carinho. A cirurgia foi bem-sucedida e estou bem. Breve terei alta”, afirmou na ocasião.