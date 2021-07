Salvador projeta retomada e confirma primeiro ‘evento-teste’ para 500 pessoas

Após 15 meses desde o primeiro diagnóstico da Covid-19 no Brasil, Salvador pretende iniciar a retomada do setor de eventos com a realização de uma festividade para 500 pessoas. Reunindo indivíduos vacinados com, ao menos, a primeira dose dos imunizantes contra o novo coronavírus, o chamado “evento-teste” deve ocorrer no dia 29 de julho no Centro de Convenções de Salvador. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela prefeitura da capital baiana nesta terça-feira, 6.

“A realização do evento-teste em Salvador, na Bahia, está em fase de planejamento e deve contribuir para a avaliação geral e futura elaboração de um protocolo para a retomada gradual e responsável do setor de eventos. Extremamente importante para a cidade, a atividade está paralisada há mais de um ano”, registrou a gestão em nota. Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, até esta tarde, 505.607 pessoas foram completamente imunizadas contra o novo coronavírus na cidade. Mesmo confirmando o evento, a prefeitura ponderou que a realização apenas ocorrerá se “os números da Covid-19 na cidade, principalmente as taxas de ocupação de leitos de UTI e de transmissão (RT)” continuarem caindo.