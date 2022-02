Santa Catarina registra primeiro caso da subvariante da Ômicron; já são 5 no Brasil

Governo de SC informou que caso foi identificado em um indivíduo do sexo masculino, de 42 anos, morador de Florianópolis, que apresentou sintomas de síndrome gripal e não chegou a ser hospitalizado

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) afirmou neste sábado, 5, que identificou dois casos da subvariante da Ômicron do coronavírus, a linhagem chamada de BA.2, um no Rio de Janeiro e outro em Santa Catarina. Até o momento, foram registrados no Brasil cinco casos da linhagem mais contagiosa do coronavírus, um em Santa Catarina, dois no Rio de Janeiro e dois em São Paulo. O governo de SC informou que o primeiro caso da subvariante da Ômicron no Estado foi identificado em um indivíduo do sexo masculino, de 42 anos, morador de Florianópolis, que apresentou sintomas de síndrome gripal e não chegou a ser hospitalizado. Ainda segundo o governo catarinense, possivelmente trata-se de um caso de reinfecção pela Covid-19. O município de Florianópolis foi notificado e afirmou que está monitorando tanto o caso do homem infectado como o de pessoas que tiveram contato com ele e que o homem cumpriu o período de isolamento recomendado.

A confirmação dos casos do RJ e de SC foi realizada pelo Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), que atua como Centro de Referência Nacional em vírus respiratórios junto ao Ministério da Saúde e que vem atuando no mapeamento de genomas do vírus desde o início da pandemia de Covid-19. Segundo a Fiocruz, os resultados obtidos através da técnica de sequenciamento genético também foram informados ao Ministério da Saúde.