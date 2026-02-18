Santo Rosário: Live de Frei Gilson reúne mais de 1 milhão de fiéis na madrugada

Transmissão registrou pico de audiência às 5h30 da manhã, com 1.149.236 usuários simultâneos; programação religiosa segue até a Páscoa

Divulgação / Redes Sociais Sacerdote Frei Gilson inicia Quaresma com oração do Santo Rosário



O sacerdote católico Frei Gilson iniciou, na madrugada desta quarta-feira (18) – data que marca o começo da Quaresma -, a transmissão da oração do Santo Rosário. A reza foi transmitida pelo canal do religioso no Youtube e pela emissora Canção Nova.

A transmissão online começou às 4h e foi encerrada às 6h10. De acordo com o site de monitoramento Playboard, o pico de audiência da live foi às 5h30 da manhã, com 1.149.236 usuários simultâneos. Às 12h30, o vídeo conta com mais de 3 milhões de visualizações.

A programação prevê a realização das orações de segunda a sábado, no mesmo horário, durante os 40 dias do período. A transmissão começa com um momento de orações às 3h50 – a chamada Oração de São João Paulo II à Nossa Senhora de Guadalupe -, e após, acontecem a recitação do rosário, as bênçãos de objetos e a oração de cura pelos enfermos.

O rosário é uma oração tradicional da Igreja Católica e consiste na repetição de preces, como o Pai-Nosso e a Ave-Maria, e de passagens bíblicas sobre a vida de Jesus e Maria, denominadas “mistérios”. O termo rosário significa “ramalhete de rosas”.

Quem é Frei Gilson

Frei Gilson, 39 anos, é sacerdote do Instituto dos Freis Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo e atua como cantor e influenciador digital. O religioso lidera o grupo musical Som do Monte e possui perfis com milhões de seguidores no Instagram e YouTube, além de ouvintes mensais em plataformas de áudio.

O religioso ficou famoso durante a pandemia da covid-19, quando promoveu transmissões ao vivo de orações. Frei Gilson é frequentemente elogiado por bolsonaristas, que defendem declarações do sacerdote, como a de que o papel da mulher é auxiliar o homem.