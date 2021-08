São Paulo antecipa vacinação contra a Covid-19 de todos os adultos para o fim de semana

Capital paulista vai promover a Virada da Vacina, com 34 horas ininterruptas de imunização

FERNANDO SILVA /FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



A cidade de São Paulo antecipou a vacinação de todos os adultos com mais de 18 anos contra a Covid-19 para o próximo fim de semana. A proposta da Prefeitura Municipal é promover a Virada da Vacina, com 34 horas de imunização ininterruptas acontecendo da manhã de sábado até o final da tarde de domingo, 15. A proposta é que pessoas com 21 e 20 anos recebam a primeira dose da vacina no sábado até as 19h. A partir desse horário, a secretaria da Saúde vai liberar a imunização de todas as idades, incluindo 18 e 19 anos, com a campanha de vacinação acontecendo ao longo de toda a madrugada de domingo. Segundo o cronograma da cidade, pessoas de 24 anos serão imunizadas nesta quarta-feira, 11, enquanto 23 e 22 anos vão receber a vacina na quinta e sexta-feira, respectivamente.