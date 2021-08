Comércio incentiva vacinação de clientes oferecendo brindes e descontos

Estabelecimentos pedem que os clientes apresentem o comprovante da imunização contra a Covid-19

CESAR CONVENTI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚD Lojas e redes chegam a oferecer brindes e descontos para os clientes que apresentarem o comprovante de vacinação



Enquanto a vacinação contra a Covid-19 avança pelo Brasil, o comércio estimula os consumidores a se vacinarem. Lojas e redes chegam a oferecer brindes e descontos para os clientes que apresentarem o comprovante de vacinação. Tem pizzaria oferecendo desconto, restaurante dando chopp de brinde e até seguradora com promoções especiais. Regina Jordão é CEO de uma rede de depilação a laser que está oferecendo até 20% de desconto para as clientes vacinadas. Para ela, a iniciativa tem intenção de colaborar com a imunização. “Temos percebido que todas as clientes que foram vacinadas estão querendo usufruir desse desconto. É muito interessante porque dentro da recepção, quando tem outra cliente recebendo desconto pela vacinação, há um momento de reflexão”, pontua. Segundo a Federação do Comércio de São Paulo, não há uma campanha estadual que incentive a adoção dessas ações. A entidade diz que sempre teve um posicionamento de seguir os protocolos necessários e que apoia o ambiente de negócios livre, em que os estabelecimentos adotem suas próprias estratégias. De acordo com a última pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), nove em cada 10 brasileiros querem se vacinar contra a Covid-19, mesmo que não seja com o imunizante de preferência.

*Com informações da repórter Carolina Abelin