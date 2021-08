São Paulo anuncia vacinação de pessoas com 25 anos na sexta-feira

Capital paulista vacina pessoas com 25 a 28 anos nesta semana; confira o calendário completo

FERNANDO SILVA /FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo vacina pessoas com 25 anos na sexta



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou nesta terça-feira, 3, que a vacinação de pessoas com 25 anos contra a Covid-19 na sexta-feira, 6. Nesta terça, a capital paulista aplica a primeira dose do imunizante em pessoas com 28 anos. Na quarta e quinta-feira é a vez do grupo de 27 e 26 anos, respectivamente. Já no sábado, 7, os postos de saúde estarão abertos para as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose. Para se vacinar é necessário apresentar documento pessoal, CPF e comprovante de residência na capital. A prefeitura de São Paulo recomenda que seja feito o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento. Segundo Nunes, 83,8% da população elegível já tomou pelo menos a primeira dose da vacina. Confira como fica o calendário: