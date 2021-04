São Paulo bate novo recorde e registra 1.389 mortes por Covid-19 em 24 horas

Com isso, o Estado chegou ao número de 78.554 vítimas da doença; segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o número tem dados acumulados desde o feriado da última sexta-feira

MARCELO CHELLO/CJPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 04/04/2021 Por conta do alto número de óbitos por Covid-19, o Estado de São Paulo está realizando sepultamentos noturnos



O Estado de São Paulo registrou nesta terça-feira, 6, o maior número de óbitos diários por Covid-19 desde o início da pandemia do novo coronavírus. Só nas últimas 24 horas, 1.389 pessoas morreram em decorrência da doença. Até então, o maior registro de mortes em um único dia havia sido de 1.209 na último terça-feira, 30. Com isso, o Estado chegou ao número de 78.554 vítimas da Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o recorde tem números acumulados desde o feriado da última sexta-feira, 2, quando habitualmente são registrados menos óbitos. Em relação ao número de casos, 22.794 novas infecções foram reportadas de segunda para terça. São 2.554.841 casos desde o início da pandemia.

Até segunda-feira, 5, havia 29.510 pessoas internadas em todo o estado, sendo 12.963 pacientes em enfermaria e 16.547 pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Dessa forma, a taxa de ocupação dos leitos de UTI são de 90,7% no Estado e de 90,6% na Grande São Paulo. Visando reduzir o avanço da pandemia, o Governo do Estado decretou que a Fase Emergencial do Plano São Paulo vá até o dia 11 de abril, com restrições mais rígidas para frear a sobrecarga do sistema de saúde.