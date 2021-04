PM negra e com 20 anos de corporação é a primeira policial a ser vacinada contra Covid-19 em SP

Rosemeire Santos de Miranda é professora de tiro defensivo na Academia de Polícia Militar do Barro Branco

Governo do Estado de São Paulo Pelo menos oito estados já começaram a imunização de agentes de segurança nos últimos dias



A primeira tenente Rosemeire Santos de Miranda, de 43 anos, foi a primeira policial vacinada contra o coronavírus no Estado de São Paulo. Formada em enfermagem, a tenente está na corporação faz mais de 20 anos e é professora de tiro defensivo na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. As forças de segurança começaram a ser imunizadas na última segunda-feira, 5, em todo o Estado. A vacinação é exclusiva aos profissionais da ativa — com exceção a gestantes, lactantes e pessoas que tiveram Covid-19 há menos de 30 dias.

Para evitar eventuais aglomerações, a secretaria de Segurança Pública montou 76 pontos de vacinação vinculados a unidades da PM. A gestão João Doria ressalta que os profissionais estão muito próximos à população e, portanto, vulneráveis às infecções por coronavírus. O plano de vacinação inclui os policiais civis, militares, bombeiros, agentes da Polícia Científica, agentes de segurança e de escolta penitenciária, guardas civis metropolitanos municipais e policiais federais que atuam no Estado. A meta é vacinar 180 mil agentes até o dia 15 de abril.

Além de São Paulo, outros três Estados deram início à vacinação das forças de segurança nesta segunda. O governo do Piauí priorizou agentes que atuam em hospitais e barreiras sanitárias. O Estado do Alagoas começou a vacinar o efetivo da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e das guardas municipais. O Amapá também iniciou nesta segunda e passa a destinar cerca de 6% das doses recebidas para as forças de segurança. Sergipe, Minas Gerais e Maranhão devem aplicar as primeiras doses nos policiais ainda esta semana. Pelo menos oito estados já começaram a imunização de agentes de segurança nos últimos dias.

*Com informações da repórter Nanny Cox