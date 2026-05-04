São Paulo começa a semana com frio e neblina; veja até quando

No decorrer da semana, o sol volta a predominar, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas

Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo Conforme o CGE, a terça-feira (5) deve começar com muita nebulosidade e formação de neblina



A cidade de São Paulo começou a semana com muita nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 14,2°C durante a madrugada desta segunda-feira (4). A expectativa é que, nos próximos dias, a temperatura volte a subir, mas volte a cair bastante até o próximo fim de semana.

No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 26°C e índices de umidade acima dos 55%.

“Entre o meio da tarde e o início da noite, a nebulosidade volta a aumentar, porém há condição apenas para chuvas rápidas e muito isoladas”, acrescenta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Expectativa para os próximos dias

No decorrer da semana, o sol volta a predominar, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas.

Conforme o CGE, a terça-feira (5) deve começar com muita nebulosidade e formação de neblina, mas o sol retorna entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia.

Na quarta-feira (6), o sol predomina e também favorece a elevação dos termômetros. No fim da tarde, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima; entretanto, não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

Chuva e frio em São Paulo

Segundo a Meteoblue, no sábado, 9, deve chover forte, e a máxima não passará de 25ºC. Para domingo (10), Dia das Mães, os termômetros devem cair bastante, com variação prevista entre 13ºC e 17ºC. Não há expectativa de chuva, até o momento.

Segunda-feira: entre 15ºC e 23ºC;

Terça-feira: entre 17ºC e 27ºC;

Quarta-feira: entre 19ºC e 28ºC;

Quinta-feira: entre 17ºC e 28ºC;

Sexta-feira: entre 20ºC e 28ºC;

sábado: entre 16ºC e 25ºC;