São Paulo deve ter clima abafado até o fim do verão; veja previsão

Últimos dias da estação devem ter sol pela manhã, rápida elevação das temperaturas e chuva em pancadas isoladas

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO e acordo com o banco de dados do CGE, São Paulo já acumulou, até o momento, 112,4 milímetros de chuva neste mês



A cidade de São Paulo deve registrar mais um dia abafado nesta quarta-feira (18), com a combinação de altas temperaturas e umidade elevada.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o dia deve ser marcado por sol forte e muito calor. Entre o meio do dia e o início da noite, há potencial para chuva com intensidade moderada a forte, em forma de pancadas isoladas.

“As precipitações podem vir acompanhadas de rajadas de vento e potencial para formação de alagamentos”, informou o órgão. A temperatura deve variar de 19ºC a 31º.

Segundo a Climatempo, a tendência é que a sensação de abafamento persista na capital paulista até o último dia do verão, na sexta-feira (20). Os últimos dias da estação devem ter sol pela manhã, rápida elevação das temperaturas e chuva em pancadas isoladas entre a tarde e a noite, como é comum nesta época.

A Climatempo informou ainda que, entre quarta-feira e quinta-feira (19), a propagação de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera, combinada com a manutenção do aporte de umidade, também contribui para o aumento das instabilidades em toda a região metropolitana de São Paulo.

De acordo com o banco de dados do CGE, São Paulo já acumulou, até o momento, 112,4 milímetros de chuva neste mês, o que corresponde a aproximadamente 64,1% da média esperada para março, de 175,3 milímetros.

*Estadão Conteúdo