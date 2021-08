São Paulo enfrenta nova frente fria a partir desta quarta-feira

Capital paulista terá máxima de 19ºC; a previsão é de dias nublados e possibilidade de chuva fraca até sexta-feira

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Frio, São Paulo



Após alguns dias de calor, uma nova frente fria chega ao Estado de São Paulo a partir desta quarta-feira, 11. As temperaturas, no entanto, não devem ser tão baixas quanto as registradas no fim de julho. Nesta terça-feira, 10, a capital paulista teve máxima de 28ºC. Já amanhã, a máxima é de 19ºC, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). Durante a madrugada, os termômetros devem atingir mínima de 13ºC. A previsão é de dias nublados e possibilidade de chuva fraca até sexta-feira. A frente fria também vai atingir o litoral e o interior do Estado, onde a queda mais acentuada da temperatura será principalmente nas áreas do centro-sul e leste. Os índices de umidade do ar se elevam um pouco e ficam acima dos 35%.