São Paulo inicia na segunda-feira vacinação para adolescentes entre 15 e 17 anos

Interessados devem levar documento pessoal e comprovante de residência e devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Grupo será imunizado com a vacina da Pfizer



A cidade de São Paulo inicia nesta segunda-feira, 30, a vacinação de adolescentes com idade entre 15 e 17 anos que não tenham comorbidades. Segundo a Secretária Municipal de Saúde (SMS), a estimativa é de imunizar 411.662 pessoas com o imunizante da Pfizer, que é o único liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o público menor de idade. A partir de segunda também será liberado o cadastro para adolescentes entre 12 e 14 anos sem comorbidades para receberem eventuais doses remanescentes das vacinas. Para serem vacinados, os adolescentes deverão ir aos postos de vacinação acompanhados de seus pais ou responsáveis legais. Caso não haja a possibilidade desse comparecimento, é necessário ir com um adulto e apresentar uma autorização assinada pelo responsável. Para tomar a vacina, os interessados devem apresentar um documento pessoal, como o CPF, e um comprovante de endereço da capital. Neste caso, o documento poderá estar no nome dos pais ou responsáveis.