São Paulo registra média móvel recorde de 421 mortes diárias por Covid-19

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Estado soma 65.519 mortes causadas pela doença desde o início da pandemia



O Estado de São Paulo registrou uma média móvel de 421 mortes diárias por Covid-19 na última semana, estabelecendo, assim, um novo recorde desde o início da pandemia. O número foi atingido nesta quarta-feira, 17, quando o Estado registrou 617 novos óbitos causados pela doença nas últimas 24 horas. Tais mortes podem não ter acontecido no período, mas foram registradas no sistema do governo neste intervalo. O recorde de vítimas fatais diárias foi batido na última segunda, 15, quando foram contabilizadas 679 novas mortes. Ao todo, o Estado registrou 2.949 mortes entre os dias 11 e 17 de março. O indicador, que mostra a tendência do avanço da pandemia ,está registrando alta há 16 dias seguidos. Durante a primeira onda da pandemia, a média móvel de mortes girou em torno de 270 em seu pior momento. Além dos novos óbitos, o Estado registrou 17.684 casos da doença, aumentando o total de infectados para 2.243.868. O total de vítimas fatais é de 65.519, o que faz do Estado a unidade federativa mais atingida pela pandemia em números absolutos.