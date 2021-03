Datafolha: 50% dos brasileiros são contra impeachment de Bolsonaro e 46% são a favor

Pesquisa ouviu mais de 2 mil brasileiros entre os dias 15 e 16 de março e mostrou leve piora em relação à última análise do tema, feita em janeiro de 2021

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Pesquisa Datafolha mediu rejeição dos brasileiros ao governo do presidente



Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 17, mostra que 50% dos brasileiros são contrários ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro e 46% se posicionam a favor diante do cenário de crise instituído pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com os dados, divulgados pelo jornal Folha de S.Paulo, 2.023 pessoas foram ouvidas pelo instituto entre os dias 15 e 16 de março. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e mostra uma piora na avaliação do presidente em relação à última pesquisa sobre o assunto, que mostrava 53% dos brasileiros contra e 42% a favor no fim de janeiro. A pesquisa também mostrou que 51% dos brasileiros gostariam que o presidente renunciasse e 45% não gostariam.

Entre as mulheres, aquelas que defendem a abertura do processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro são 52%; entre moradores do Nordeste, o número é de 56%, entre pretos o número é de 58% e entre desempregados o número é de 60%. A maior taxa de contrários à abertura de processo de impeachment é formada por empresários. Dentro dos empresários que responderam a pesquisa, 81% não querem a abertura dos processos. Entre os evangélicos, 55% são contrários, entre os homens 58% são contrários e entre os moradores do Sul do país 59% não concordam com o impeachment de Bolsonaro.