São Paulo registra quase 5 mil novos casos de covid-19 em 24 horas

O estado de São Paulo registrou 4.975 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde neste sábado, 13. O total de casos confirmados chegou a 172.875, e o de mortes, foi de 10.368, na sexta-feira, para 10.581, um aumento de 213.

Segundo o governo, entre as vítimas, estão 6.105 homens e 4.476 mulheres. As pessoas com 60 anos ou mais representam 73,6% das mortes. Há casos da doença em 578 dos 645 municípios do Estado. Em 306, há registro de uma ou mais mortes.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 76,4% na Grande São Paulo, e 69,4% em todo o Estado. Há 13.875 pacientes internados, sendo 8.488 em enfermaria e 5.387 em unidades de terapia intensiva.

