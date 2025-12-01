São Paulo tem máxima de 35ºC antes de nova frente fria

A partir de quarta-feira (3), os termômetros devem cair, com previsão de fortes chuvas

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Ainda nesta segunda-feira, a chegada da brisa marítima podem causar chuvas rápidas e isoladas no fim da tarde.



A cidade de São Paulo deve ter mais uma semana marcada por sobe e desce de temperaturas. Nesta segunda-feira (1º), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima deve ser de 35ºC. Após frente fria que traz fortes chuvas na quarta-feira (3), os termômetros também devem cair. Na quinta-feira, a máxima deve chegar no máximo aos 22ºC.

Ainda nesta segunda-feira, a chegada da brisa marítima podem causar chuvas rápidas e isoladas no fim da tarde. “A propagação de uma área de baixa pressão pelo Estado de São Paulo deve mudar o tempo, favorecendo o retorno das chuvas e amenizando o calor no decorrer desta semana”, afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na terça-feira (2), o tempo segue abafado, com sol entre nuvens. O tempo muda no decorrer da tarde. “Há condições para pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento que podem superar os 40Km/h, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores”, alerta o CGE.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Conforme a Meteoblue, as precipitações devem ser mais fortes na quarta-feira na cidade de São Paulo. As temperaturas ficam mais amenas a partir de quarta-feira, ficando mais baixas na quinta-feira, quando a variação esperada é de 16ºC aos 22ºC. Até o fim de semana, a máxima não voltará a atingir os 30ºC.

*Com informações do Estadão Conteúdo