São Paulo tem noite mais gelada do ano, chegando a 0ºC na zona sul

MARCELO GONCALVES/SIGMAPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Noite teve média de 6ºC nos termômetros das estações meteorológicas da Prefeitura



A cidade de São Paulo enfrentou a madrugada mais fria do ano de 2025 nesta quarta-feira (25), com média de 6ºC nos termômetros das estações meteorológicas da Prefeitura. O recorde anterior era de 8,5°C, em 30 de maio. A menor temperatura foi registrada em Parelheiros, no extremo sul, com 0ºC. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, os termômetros devem oscilar em torno de 5ºC no começo da manhã em toda a capital.

“No decorrer do dia o sol ajuda a diminuir um pouco a sensação de frio, mas as temperaturas máximas não devem superar os 17°C. Apesar do ligeiro aumento de nebulosidade no final do dia, não há previsão de chuva”, diz o órgão municipal. A Defesa Civil municipal mantém estado de alerta para baixas temperaturas na cidade deste o último domingo, 22. O frio só deve começar a diminuir lentamente, conforme a Prefeitura, a partir desta quinta-feira (27), quando o esperado é que as mínimas oscilem em torno dos 10°C e as máximas cheguem aos 24°C.

Na sexta-feira (27), a previsão é de chuva, segundo a Climatempo, e mínima de 16ºC, com máxima de 22ºC. O clima deve se manter assim ao longo do fim de semana, com exceção do domingo, 29, que não deve ter chuva. As baixas temperaturas são reflexo da passagem de um ciclone extratropical oceânico que subiu da região do Uruguai até a altura do litoral paulista, formando a primeira frente fria do inverno de 2025. A previsão para esta manhã é de geada ou até neve no Sul do País, em especial na área serrana de Santa Catarina. No interior de São Paulo, também pode haver geada.

*Com informações do Estadão Conteúdo