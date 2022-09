Segunda pessoa suspeita de participar do assassinato do ganhador da Mega-Sena é presa

Identificada como Rebeca, mulher recebeu transferência de R$ 18 mil da conta da vítima, segundo a polícia; dois homens estão foragidos

Reprodução/Facebook/Arquivo pessoal Segundo a polícia, bandidos foram violentos para conseguir os dados bancários de Jonas Lucas Alves Dias



A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, cidade do interior de São Paulo localizada a 137 km de São Paulo, prendeu neste domingo, 18, mais uma pessoa suspeita de participar do assassinato de Jonas Lucas Alves Dias, vencedor da Mega-Sena sequestrado em Hortolândia, na última terça-feira, 13, e encontrado perto da cidade, na Rodovia dos Bandeirantes. Trata-se de uma mulher de 24 anos, identificada pela Polícia Civil como Rebeca. No sábado, já havia sido preso Rogério Spinola, de 48, que negou envolvimento no crime. Outras duas pessoas seguem foragidas. Segundo a delegada Juliana Ricci, os bandidos foram extremamente violentos para extrair os dados bancários de Jonas. “A vítima foi arrebatada por uma caminhonete dirigida por um dos investigados, o Vini. Ele tem 22 anos, tem passagens por estelionato e receptação e está egresso do sistema penitenciário desde setembro de 2021. O outro veículo é um Ford Fiesta preto, dirigido por uma pessoa de 38 anos, que não registra antecedentes criminais. Por conta da extrema violência que sofreu, a vítima desfaleceu e foi jogada desacordada na rodovia”, contou Ricci.

A polícia chegou ao nome de Rebeca porque ela recebeu uma transferência de R$ 18.600 feita por Vini da conta da vítima. Os agentes trabalham agora para prender os outros dois suspeitos e descobrir como o grupo sabia que Jonas Lucas Alves Dias era milionário. Aós ganhar R$ 47,1 milhões na Mega-Sena em 2020, o homem assassinado na última terça não mudou seu estilo de vida. Permaneceu na mesma casa e seguiu a mesma rotina após receber o prêmio. Na última terça-feira, 13, ele saiu para caminhar e não voltou. Seu corpo foi encontrado com sinais de espancamento. Os bandidos conseguiram sacar R$ 20 mil por meio de transferências bancárias e por Pix. Houve uma tentativa frustrada de saque de R$ 3 milhões. A vítima foi encontrada com vida, foi socorrida, mas morreu no caminho do hospital. Exames apontam traumatismo cranioencefálico como causa da morte.