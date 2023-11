Segundo show de Taylor Swift no Rio de Janeiro é adiado para a segunda-feira devido ao forte calor

Decisão acontece após a morte da estudante Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, durante a primeira apresentação da artista no Engenhão

FAUSTO MAIA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Corpo de Bombeiros usou mangueiras para refrescar o público que aguardava para entrar no segundo show de Taylor Swift no Engenhão



A cantora Taylor Swift adiou o show que faria neste sábado, 18, no Engenhão, na zona norte do Rio de Janeiro. A decisão vem a reboque da morte da estudante Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, durante o primeiro show da artista na Cidade Maravilhosa, na noite de sexta-feira, 17. Ana passou mal durante a apresentação, desmaiou e morreu após ser levada a um hospital próximo ao estádio. Mais de mil pessoas foram antedidas devido a problemas decorrentes da onda de calor que atinge a região Sudeste do país. Neste sábado, o Rio bateu novo recorde de calor no ano: 42,5ºC. A sensação térmica na cidade chegou a 59,3°C, o maior índice desde que o AlertaRio começou a fazer a medição, em 2014. “Foi tomada a decisão de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar de meus fãs, performers e equipe sempre vêm em primeiro lugar”, disse Taylor. Ela afirma ter escrito o comunicado em seu camarim no Engenhão. O novo show, de acordo com o prefeito Eduardo Paes, foi agendado para segunda-feira, 20, no mesmo local.

Esta não foi a primeira apresentação da The Eras Tour na América do Sul adiada devido a um fenômeno climático. Na Argentina, um dos dois shows de Taylor foi suspenso após um temporal atingir a cidade de Buenos Aires. No entanto, a repercussão no Brasil ganhou maiores proporções devido à morte de Ana Clara. Segundo a T4F, organizadora do evento, ela foi atendida por uma equipe de brigadistas e paramédicos, recebeu os primeiros socorros no posto médico do Engenhão e depois foi transferida ao Hospital Salgado Filho, “onde, após quase uma hora de atendimento emergencial, veio a óbito”. Swift lamentou a morte, dizendo que está de “coração partido”. Contudo, avisou que não falará sobre isso no palco.

Após a tragédia, o governo federal publicou uma portaria que permite aos fãs entrarem com água em shows no Brasil. Além disso, eventos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em “ilhas de hidratação” de fácil acesso. Pressionada, a T4F informou que os fãs poderão adentrar os eventos com copos de água e alimentos industrializados, desde que as embalagens estejam lacradas, além de garrafas plásticas flexíveis. Outros materiais como metal, alumínio e garrafas térmicas seguem proibidos. Taylor Swift fará mais duas apresentações no Engenhão — além desta que foi adiada para segunda-feira, 20, ela cantará no domingo, 19. Depois, viajará para São Paulo, onde vai se apresentar nos dias 24, 25 e 26. Os espetáculos na capital paulista serão realizados no Allianz Parque, na zona oeste da cidade. A organização estima que cerca de 375 mil pessoas assistirão às performances de uma das maiores artistas pop da atualidade.

Veja os comunicados de Taylor Swift e Eduardo Paes