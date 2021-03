Sem vencedor, Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 45 milhões; veja dezenas sorteadas

Apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo país ou pela internet

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.353 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira, 17, pela Caixa Econômica Federal. Com isso, a estimativa para o próximo concurso, que será neste sábado, 20, é de R$ 45.000.000. As dezenas sorteadas foram 03 – 19 – 34 – 41 – 48 – 53. A quina teve 71 apostas ganhadoras, e cada pessoa levou R$ 45.966. Já a quadra teve 5.457 apostas vencedoras, um prêmio de R$ 854,36 cada. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.