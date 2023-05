Senado vota nesta terça-feira a aprovação de embaixadores indicados por Lula

Ao menos oito indicações de diplomatas já sabatinados estão pendentes no plenário da Casa

Sessão no Senado está prevista para começar às 16h



O Senado deve votar nesta terça-feira, 23, a indicação de embaixadores já sabatinados na Casa para assumirem representações do Brasil no exterior pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE). A sessão está prevista para começar às 16h. Ao menos oito indicações de diplomatas estão pendentes de votação no Plenário, uma vez que as mensagens foram encaminhas pelo Executivo, analisadas e aprovadas nas últimas duas semanas pela CRE. Entre os últimos sabatinados está o diplomata Antonio Patriota para a chefia da Embaixada Brasileira em Londres.

Patriota foi ministro das Relações Exteriores de 2011 a 2013 e chefiou a Representação Brasileira na ONU, em Nova York, de 2013 a 2016. Na sabatina, ele destacou que o Reino Unido é uma das maiores potências científicas do mundo, que devem ser priorizadas nos acordos de cooperação. “O Reino Unido é um dos países mais inovadores do mundo. Com 1% da população mundial, produz 15% dos artigos científicos mais citados internacionalmente. Pretendo priorizar as áreas de saúde e biologia, que teve recentemente um pilar muito bem-sucedido na parceria entre Universidade de Oxford, AstraZeneca e Fiocruz”, disse na ocasião.

Veja a lista de indicações: