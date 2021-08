Site das Lojas Renner sai do ar após ataque hacker

Em comunicado, a empresa afirmou que acionou prontamente seus protocolos de controle e segurança para bloquear o ataque e minimizar eventuais impactos

Estadão Conteúdo Renner afirmou que trabalha para resolver o problema de segurança



O site e o aplicativo das Lojas Renner saíram do ar nesta quinta-feira, 19, após um ataque hacker conhecido como ransomware, uma modalidade que tem se tornado cada vez mais comum. Segundo a empresa de segurança Kaspersky, esse tipo de invasão cresceu 700% só em 2020. Em comunicado, a Renner afirmou que acionou prontamente seus protocolos de controle e segurança para bloquear o ataque e minimizar eventuais impactos. A empresa afirmou ainda que os principais bancos de dados da loja permaneceram preservados e que a maioria das operações já foi retomada. “A Companhia faz uso de tecnologias e padrões rígidos de segurança, e continuará aprimorando sua infraestrutura para incorporar cada vez mais procolos de proteção de dados e sistemas”, diz a nota. O site da Renner, no entanto, continua fora do ar nesta sexta-feira, 20.

*Com informações do repórter Carlos Aros