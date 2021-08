Remédio da AstraZeneca diminui em 77% o risco de sintomas pela Covid-19, aponta teste

Estudo está em estágio final; terapia é composta por dois tipos de anticorpos descobertos pelo Vanderbilt University Medical Center

EFE/EPA/DAN HIMBRECHTS Vale lembrar que a farmacêutica é responsável por uma das vacinas aplicadas no Brasil contra a doença



Uma nova terapia de anticorpos da AstraZeneca reduz em 77% o risco das pessoas desenvolverem os sintomas da Covid-19. Esse foi o resultado de um teste de estágio final com o remédio, que pode ser uma esperanças para as pessoas que não respondem às vacinas de forma satisfatória — oferecendo uma proteção extra. Nesta sexta-feira, 20, a empresa divulgou que 75% dos participantes do estudo tinham doenças crônicas ou menor resposta imunológica aos imunizantes. A terapia é composta por dois tipos de anticorpos descobertos pelo Vanderbilt University Medical Center.

A AstraZeneca é a primeira farmacêutica a publicar resultados positivos de o que pode vir a ser um remédio preventivo para o coronavírus com anticorpo. Apesar disso, outros tratamentos semelhantes, realizados com os chamados “anticorpos monoclonais”, que imitam proteínas do sistema imunológico, estão sendo desenvolvidas pelas farmacêuticas Regeneron, Eli Lilly e GSK com o parceiro Vir. Os resultados do teste foram coletados três meses após a injeção da terapia. Os pacientes devem ser acompanhados por 15 meses. Vale lembrar que a farmacêutica é responsável por uma das vacinas aplicadas no Brasil contra a doença, produzida em parceria com a Universidade de Oxford. Por aqui, a parceira e a Fiocruz.