Sobe para 24 o número de mortos pelas tempestades na Bahia

Em números atualizados da Defesa Civil, são 37.324 desabrigados, 53.934 desalojados e 434 feridos

EFE/Camila Souza/GOVBA Enchentes atingiram mais de 600 mil pessoas



Na tarde desta quarta-feira, 29, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) atualizou os dados referentes às enchentes que castigam o Estado nos últimos dias. Segundo a nota, o número de mortos subiu para 24 em relação aos números de terça. Um casal foi arrastado pela enxurrada em São Félix do Coribe e um homem foi atropelado em Ubaitaba porque o motorista perdeu a visibilidade devido às chuvas. O município com maior número de mortos é Itamaraju, com 4 perdas. Jucuruçu registrou três óbitos, enquanto Amargosa, Itaberaba, Prado, Ilhéus, São Félix do Coribe e Itabuna têm dois cada; Macarani, Ruy Barbosa, Itapetinga, Aurelino Leal e Ubaitaba tiveram uma morte registrada pelas enchentes. Ao todo são 141 municípios afetados, sendo que 132 estão em situação de emergência. São 37.324 desabrigados, 53.934 desalojados e 434 feridos. O número total de atingidos é de 629.398 pessoas.