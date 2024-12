Sobe para dois o número de mortos após desabamento de ponte entre Tocantins e Maranhão

Corpo de uma criança de 11 anos foi localizado nesta terça-feira (24), por um civil, que acionou Corpo de Bombeiros do Maranhão

A Polícia Militar do Tocantins confirmou o segundo óbito após desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira ocorrido no domingo (22). O corpo de uma criança de 11 anos foi localizado nesta terça-feira (24), por um civil, que acionou Corpo de Bombeiros do Maranhão.

A ponte de 533 metros, sobre o Rio Tocantins, que liga Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), cedeu parcialmente, atingindo, ao todo, dez veículos, entre carros, caminhões e motocicletas. Quinze vítimas, incluindo duas crianças, seguem desaparecidas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão informou que as buscas pelos demais desaparecidos “continuam intensas”. “O CBMMA está mobilizado, atuando com efetivo especializado e equipamentos adequados para maximizar os esforços na localização de vítimas”, publicou no Instagram.

A outra vítima é uma mulher de 25 anos, residente em Aguiarnópolis. A ponte foi construída com estrutura de concreto armado e inaugurada em 1960 para ligar os dois Estados através das cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO). A estrutura faz parte de um eixo rodoviário importante para a região Norte, por ser ponto de travessia das rodovias BR-226 (Belém-Brasília) e BR-230 (Transamazônica).

