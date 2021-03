SP antecipa vacinação contra a Covid-19 de idosos acima de 68 anos para sexta-feira

Imunização dos profissionais da Segurança Pública continua programada para o dia 5 de abril

O governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira, 31, que vai antecipar a vacinação contra Covid-19 dos idosos com mais de 68 anos. Cerca de 340 mil pessoas poderão buscar os postos de aplicação em todo o Estado a partir da sexta-feira, dia 2 de abril. A previsão inicial era que essa faixa etária fosse atendida apenas na segunda-feira, dia 5. A data da semana que vem foi mantida para o início da imunização dos profissionais da Segurança Pública.

Já os funcionários da Educação que tem idade superior a 47 anos podem ir aos postos a partir do dia 12 de abril. A partir do dia 5, o governo estadual também lança a campanha Vacina Contra a Fome, que pretende arrecadar alimento para a população mais vulnerável e de extrema pobreza do Estado. Cada pessoa que for se vacinar pode levar, se puder, um quilo de alimento não perecível para doação, como arroz, feijão, macarrão ou leite em pó. Dos 645 municípios, 389 já aderiram ao programa. A distribuição do alimento arrecadado vai ficar a cargo das prefeituras.

O Instituto Butantan entregou, nesta quarta, mais 3,4 milhões de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde, para serem distribuídas através do Plano Nacional de Imunização (PNI) em todo o país. Até agora, 36,2 milhões de doses já foram entregues — número deve chegar em 40 milhões até o meio de abril. De acordo com o governo estadual, foi autorizada também a exportação de mais seis mil litros de insumo farmacêutico ativo (IFA) da China para produção de ainda mais doses.