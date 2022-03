SP começa a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid para maiores de 60 anos em 5 de abril

Com a ampliação do público alvo, cerca de 4,5 milhões de pessoas estarão aptas a receber o reforço imunológico; anúncio foi feito pelo governador João Doria neste domingo, 27

EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK Dosagem do reforço imunológico será aplicada em todas as pessoas com mais de 60 anos



O governador de São Paulo, João Doria, anunciou neste domingo, 27, a ampliação do público alvo da campanha da quarta dose da vacina contra a Covid-19. A partir do dia 5 de abril, a dosagem do reforço imunológico será aplicada em todas as pessoas com mais de 60 anos, seguindo recomendação do Comitê Científico de São Paulo. “Quanto mais facilidade oferecermos, especialmente aos finais de semana, melhor para aquelas pessoas que têm dificuldade de deslocamento durante a semana, pelo trabalho, pela distância, pelo estudo ou por outras razões. E aos finais de semana percebemos que a adesão cresce no programa de vacinação, tanto de adultos quanto também de crianças”, afirmou Doria em um posto de vacinação no Parque Villa-Lobos. Anteriormente, a quarta dose era destina apenas para idosos com mais de 80 anos. Com a ampliação do público alvo, cerca de 4,5 milhões de pessoas estarão aptos a receber o reforço vacinal. A única exigência é os vacinados tenham recebido a terceira dose com intervalo de quatro meses.