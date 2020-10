SP dobra número de imunizações contra a polio, mas campanha só atinge 12,1% das crianças

Desde o início da campanha, 268 mil crianças receberam a dose; meta do Estado é vacinar 2,1 milhões

Campanha contra poliomelite atingiu 12,1%



Neste sábado, 17, o Estado de São Paulo organizou o “Dia D” da Campanha de Imunização contra Poliomelite e Multivacinação, que contempla crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, garantindo a proteção contra cerca de 20 doenças. A ação dobrou o número de crianças com menos de 5 anos imunização contra a polio. Desde o início da campanha, no dia 2 de outubro, até às 12h deste sábado, 268 mil crianças receberam a dose. O número corresponde a 12,1% de cobertura do público almejado – a meta é 95%, equivalente a 2,1 milhões de crianças.

Quanto às outras vacinas, 113,6 mil bebês com menos de 1 ano compareceram aos postos, sendo que 69% precisaram atualizar a carteirinha de vacinação. Na faixa de 5 a 14 anos, 171,4 mil procuraram serviços de vacinação, com vacina aplicada em 77,6 mil delas. Para a Secretaria Estadual de Saúde, estes dados preliminares indicam que pelo menos metade do público que está indo aos postos tem alguma pendência na caderneta, o que pode ter sido agravado pela pandemia da Covid-19.

“Manter as carteirinhas de vacinação atualizadas é fundamental para garantir a proteção contra diversas doenças. Além disso, contribui para erradicação delas no país”, afirma a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Helena Sato. “Pedimos aos responsáveis que levem os menores aos postos neste mês, aproveitando esta campanha e ajudando a melhorar as coberturas vacinais no estado”, finaliza. A campanha vai até o dia 30 de outubro.