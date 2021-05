SP vai vacinar contra a Covid-19 pessoas de 45 a 54 anos sem comorbidades em agosto

Para julho, o governo manteve a previsão de imunizar quem tem 55 anos ou mais e os profissionais da educação entre 18 e 46 anos

Ao todo, no Estado, 16.365.238 pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina



O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 26, as datas para vacinação das pessoas sem comorbidades entre 45 e 54 anos contra a Covid-19. Quem tem entre 50 a 54 anos vai ser imunizado entre 2 e 16 de agosto. Já quem tem entre 45 e 49 anos deve receber a primeira dose da vacina a partir do dia 17 de agosto. A vacinação dos trabalhadores aeroviários vai começar já na próxima sexta-feira, 28, para profissionais dos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos. No dia 1º de junho será a vez dos portuários do Porto de Santos.

Vale lembrar que o governo do Estado já anunciou que o grupo das pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, de todas as faixas etárias acima de 18 anos, deve ser totalmente vacinado ao longo do mês de junho — ainda sem datas divididas. As pessoas sem comorbidades de 55 a 59 anos serão imunizadas a partir de 1º de julho — mesmo mês em que os profissionais da área da Educação entre 18 e 46 anos receberão a vacina, a partir do dia 21. Ao todo, no Estado, 16.365.238 pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina. A coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paulo, descartou, por enquanto, a necessidade de uma terceira dose de vacina para quem tem 80 anos ou mais.