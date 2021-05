SP vai vacinar grávidas, pessoas com comorbidades e deficiências a partir da próxima semana

Cerca de um milhão de pessoas estão incluídas nos três grupos; imunização começa no dia 11 de maio

Pixabay A partir do dia 12 de maio, pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades também serão vacinados



O governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira, 5, as novas etapas do plano estadual de imunização. A partir do dia 11 de maio, grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos poderão se vacinar contra a Covid-19. Pessoas com deficiências permanentes entre 55 e 59 anos também poderão ser imunizados. A partir do dia 12 de maio, pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades também serão vacinados. Ao todo, cerca de um milhão de pessoas estão incluídas nos três grupos.

As pessoas com deficiência permanente devem apresentar o comprovante do Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social. As gestantes devem ter acima de 18 anos e estar em qualquer idade gestacional comprovada por carteira de acompanhamento, pré-natal ou laudo médico. As puérperas, também acima dos 18 anos, serão imunizadas até 45 dias após o parto sob apresentação da declaração de nascimento da criança e o comprovante de condição de risco deve ser apresentado através de exames, receitas, relatório ou prescrição médica. Do grupo entre 55 e 59 anos com comorbidade, as pessoas devem apresentar comprovante de risco também por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica.

De acordo com o Ministério da Saúde, são consideradas comorbidades: insuficiência cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e periocardiopatias, doença da aorta, doença dos grandes vasos e fistolas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão estágios 4 e 5 com lesão e órgão alvo, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossupressão (incluindo pacientes oncológicos), anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV.

O Estado de São Paulo tem hoje 2.956.210 casos confirmados de Covid-19 e 98.710 óbitos pela doença. A taxa de ocupação das UTIs está em 78,3% no Estado e em 76,4% na Grande São Paulo. O número de internados é de 10.235 em terapia intensiva e 11.048 em enfermaria — entre casos confirmados e suspeitos. A última semana epidemiológica registrou um aumento de 2,5% nos casos e 0,2% internações, além de uma queda de 1,3% nos óbitos, em relação a semana anterior. Mais de 12,5 milhões de pessoas já foram vacinadas contra o coronavírus no Estado, pelo menos com a primeira dose.