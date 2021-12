SPTrans propõe reajuste da tarifa de ônibus em São Paulo para até R$ 5,10

Em nota, Prefeitura de São Paulo afirma que dados serão analisados para ‘posterior tomada de decisão’

Helena Degreas/Jovem Pan Em São Paulo, a tarifa custa R$ 4,40 e o espaço destinado aos ônibus é limitado



A São Paulo Transportes (SPTrans) sugeriu, nesta quarta-feira, 12, um aumento do valor da tarifa de ônibus na capital paulista para até R$ 5,10 – o valor atual é de R$ 4,40. A proposta foi apresentada na reunião extraordinária online do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, mas ainda precisa receber o aval do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que não participou da agenda. O último reajuste no preço das passagens ocorreu em janeiro de 2020, quando o valor da passagem passou de R$ 4,30 para R$ 4,40. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Paulo afirmou que os dados “serão encaminhados ao gabinete” do emedebista para uma análise “em conjunto com as secretarias de Governo e da Fazenda”. “A Prefeitura informa que, conforme explicado na reunião extraordinária do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, realizada na manhã desta quarta-feira (22), os dados sobre tarifas, custos e subsídio do sistema municipal de ônibus apresentados na sessão serão encaminhados ao gabinete do prefeito, que analisará os números em conjunto com as secretarias de Governo e da Fazenda, para posterior tomada de decisão”, diz a íntegra do posicionamento.