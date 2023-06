Torcida do Atlético-MG cerca Coudet e pede saída do técnico após queda na Copa do Brasil; assista

Em conversa realizada na frente do CT, líderes da organizada ‘Galoucura’ disseram que o comandante não é ‘bem-vindo’ no clube

ALESSANDRA TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Coudet está pressionado no comando do Atlético-MG



Líderes da Galoucura, a principal organizada do Atlético-MG, cercaram o treinador Eduardo Coudet nesta sexta-feira, 2, em frente ao centro de treinamento do clube. Na conversa acalorada, os membros da uniformizada cobraram a saída do técnico após a eliminação nas oitavas da Copa do Brasil, diante do Corinthians, na Neo Química Arena. “Vou resumir a ideia: quando eu vou a um lugar em que não sou bem-vindo, eu vou embora. Você não é mais bem-vindo no Atlético. Você falou um monte de merda após o título, causou aquela polêmica toda e perdeu o grupo. Então, vou te dar uma ideia: chega no Rodrigo Caetano [diretor], entra num acordo e vai embora”, disse um dos torcedores. A manifestação acontece na véspera do clássico contra o Cruzeiro, marcada para as 18h30 deste sábado, pela nona rodada do Brasileirão. Nas redes sociais, os atleticanos ainda estão na bronca com o argentino por ter escalado uma equipe mista contra os corintianos, no último confronto. Assista ao vídeo abaixo.